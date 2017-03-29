Родители и дети сообщили о давлении со стороны СК и ФСБ после митинга
Юлия РепринцеваКорреспонент
После антикоррупционного митинга 26 марта родители несовершеннолетний детей пожаловались на давление со стороны сотрудников правоохранительных органов.
Адвокат Московской коллегии адвокатов «Правовой Эксперт» Татьяна Соломина рассказала «Новой газете», что к ней за помощью обратились две семьи из Москвы.
В одном случае родители сообщили, что их 15-летнего сына в течение целого дня, 28 марта, «бомбил звонками следователь СК с требованием немедленно явиться на допрос», когда тот сидел на уроке в школе. На следующий день, 29 марта, инспектор по делам несовершеннолетних пришел домой к этой семье.
«Мальчик был на уроке. Дома были другие дети — семья многодетная. Дверь открыла няня. Родители вернулись, когда она что-то говорила инспектору», — рассказала защитник.
В другом случае родитель рассказал, что его 14-летнего сына задержали на митинге, увезли в РОВД и закрыли в отдельной комнате. Он отказался говорить до приезда взрослых. Допрос состоялся в присутствии бабушки. После этого их отпустили, однако на руки никаких документов не выдали. Ночью в понедельник, 27 марта, по месту прописки родителей оставили повестку явится к следователю.
Сообщения о давлении правоохранительных органов на родителей и школьников также стали появляться в соцсетях. Так, Елизавета Александрова-Зорина (Москва) сообщила на своей странице в фейсбуке:
«Ребята (несовершеннолетние) из моего автозака рассказывают, что их с родителями таскают по прокуратурам и комиссиям по делам несовершеннолетних. Грозятся поставить на учет, запугивают, что это ”повлияет на всю дальнейшую жизнь‘ и помешает поступлению в ВУЗ. Сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних ходят по школам, берут характеристики на школьников-участников, беседуют с учителями и одноклассниками. 16-летняя Настя сегодня не пошла в школу, потому что ее по повестке вызвали в суд в качестве свидетеля (кто-то на митинге пострадал, завели уголовное дело, а Настя почему-то оказалось “свидетелем”). Видимо, это такой элемент давления-запугивания. Но она девочка смелая, не боится и не унывает».
Другой пользователь фейсбука Александра Расторгуева написала следующее:
«Персонально ко мне на учебу приходил подполковник ФСБ, Кирилл Владимирович. Фамилию не запомнила, повторять не стал. Мягко и иносказательно звал на свою сторону баррикад и угрожал отчислением и разговорами в отделении. За будущее мое переживал. Приходил по поводу Движения 14%. Мы одновременно маргиналы и неудачники, но представляем угрозу конституционному строю. Еще одного из наших сегодня ломали, с переадресацией звонков и СМС. Мы все под колпаком у Мюллера. Левиафану страшно. Насколько же они боятся».