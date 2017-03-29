После антикоррупционного митинга 26 марта родители несовершеннолетний детей пожаловались на давление со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Адвокат Московской коллегии адвокатов «Правовой Эксперт» Татьяна Соломина рассказала «Новой газете», что к ней за помощью обратились две семьи из Москвы.

В одном случае родители сообщили, что их 15-летнего сына в течение целого дня, 28 марта, «бомбил звонками следователь СК с требованием немедленно явиться на допрос», когда тот сидел на уроке в школе. На следующий день, 29 марта, инспектор по делам несовершеннолетних пришел домой к этой семье.

«Мальчик был на уроке. Дома были другие дети — семья многодетная. Дверь открыла няня. Родители вернулись, когда она что-то говорила инспектору», — рассказала защитник.

В другом случае родитель рассказал, что его 14-летнего сына задержали на митинге, увезли в РОВД и закрыли в отдельной комнате. Он отказался говорить до приезда взрослых. Допрос состоялся в присутствии бабушки. После этого их отпустили, однако на руки никаких документов не выдали. Ночью в понедельник, 27 марта, по месту прописки родителей оставили повестку явится к следователю.

Сообщения о давлении правоохранительных органов на родителей и школьников также стали появляться в соцсетях. Так, Елизавета Александрова-Зорина (Москва) сообщила на своей странице в фейсбуке:

«Ребята (несовершеннолетние) из моего автозака рассказывают, что их с родителями таскают по прокуратурам и комиссиям по делам несовершеннолетних. Грозятся поставить на учет, запугивают, что это ”повлияет на всю дальнейшую жизнь‘ и помешает поступлению в ВУЗ. Сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних ходят по школам, берут характеристики на школьников-участников, беседуют с учителями и одноклассниками. 16-летняя Настя сегодня не пошла в школу, потому что ее по повестке вызвали в суд в качестве свидетеля (кто-то на митинге пострадал, завели уголовное дело, а Настя почему-то оказалось “свидетелем”). Видимо, это такой элемент давления-запугивания. Но она девочка смелая, не боится и не унывает».

Другой пользователь фейсбука Александра Расторгуева написала следующее:

«Персонально ко мне на учебу приходил подполковник ФСБ, Кирилл Владимирович. Фамилию не запомнила, повторять не стал. Мягко и иносказательно звал на свою сторону баррикад и угрожал отчислением и разговорами в отделении. За будущее мое переживал. Приходил по поводу Движения 14%. Мы одновременно маргиналы и неудачники, но представляем угрозу конституционному строю. Еще одного из наших сегодня ломали, с переадресацией звонков и СМС. Мы все под колпаком у Мюллера. Левиафану страшно. Насколько же они боятся».