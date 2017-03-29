ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» выплатило по 90 тыс. рублей дворнику Салохиддину Хуррамову и его жене. Таким образом, коммунальщики исполнили мировое соглашение, заключенное в Зюзинском районном суде в ноябре 2016 года.

«На днях я вместе с супругой вернулся в Москву. Сейчас делаем регистрацию и подаем на патент. Ищу работу. Дворником больше работать не хочу», — рассказал «Новой» по телефону Хуррамов.

Напомним, Салохиддин Хуррамов фактически вскрыл мошенническую схему, которую руководство ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» могло использовать для присвоения зарплат дворников. Чиновники выписывали наряды, по которым за дворниками закреплялись меньшие по размеру участки, нежели те, что они в действительности убирали. При этом в документации это не отображалось. Тем самым чиновники могли присваивать часть средств, формально отпускаемых на поддержание территории.

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Салохиддин вместе с супругой подал иск к ГБУ «Жилищник Южное Бутово» в Зюзинский районный суд Москвы. Юридическую помощь семье оказывал комитет «Гражданское содействие». В ноябре 2016 года стороны заключили мировое соглашение. Коммунальная служба обязалась выплатить Салохиддину и его жене по 90 тыс. рублей и восстановить на работе.