Новая газета

В России возбудили дело об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова

Политика

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В России возбудили дело об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«СК возбудил дело по убийству Вороненкова. Оно находится у следователя СК РФ Дениса Жеренова», — сказал он.

В агентстве отметили, что официальным подтверждением этой информации не располагают.

По словам адвоката экс-депутата Андрея Гривцова, его не уведомляли о возбуждении дела по факту убийства подзащитного.

Напомним, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили 23 марта в центре Киева. Его охранник ранил нападавшего. Позднее тот скончался в больнице. На Украине было возбуждено дело по статье «умышленное убийство». 

Позднее стало известно, что в экс-депутата стрелял гражданин Украины Павел Паршев. При нем нашли удостоверение бойца Нацгвардии Украины.

В Киеве выдвинули версию, что Паршев был завербован российскими спецслужбами и проходил обучение в российской школе диверсантов. В Кремле подобные утверждения назвали «абсурдом».

Теги:
госдума, следственный комитет, уголовное дело, киев, убийство, вороненков

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