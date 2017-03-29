В России возбудили дело об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«СК возбудил дело по убийству Вороненкова. Оно находится у следователя СК РФ Дениса Жеренова», — сказал он.

В агентстве отметили, что официальным подтверждением этой информации не располагают.

По словам адвоката экс-депутата Андрея Гривцова, его не уведомляли о возбуждении дела по факту убийства подзащитного.

Напомним, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили 23 марта в центре Киева. Его охранник ранил нападавшего. Позднее тот скончался в больнице. На Украине было возбуждено дело по статье «умышленное убийство».

Позднее стало известно, что в экс-депутата стрелял гражданин Украины Павел Паршев. При нем нашли удостоверение бойца Нацгвардии Украины.

В Киеве выдвинули версию, что Паршев был завербован российскими спецслужбами и проходил обучение в российской школе диверсантов. В Кремле подобные утверждения назвали «абсурдом».