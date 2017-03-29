Международная организация «Репортеры без границ» (РБГ) призвала власти России прекратить все дела против журналистов, освещавших антикоррупционный митинг 26 марта, и привлечь сотрудников полиции к ответственности. Об этом говорится в пресс-релизе РБГ, поступившем в «Новую газету».

«Репортеры без границ (РБГ) осуждают вопиющее задержание десятков журналистов, освещавших в России антикоррупционную акцию 26 марта 2017 года», — говорится в сообщении.

В организации отметили, что «протестная мобилизация 26 марта была беспрецедентной с 2012 года». По данным РБГ, в этот день задержали около 1 800 человек, среди них — не менее 14 журналистов.

В Москве задержали Александра Плющева («Эхо Москвы»), Петра Верзилова («Mediazona»), Петра Пархоменко («Коммерсантъ-FM») , Тимофея Дзядко («РБК») , Софико Арфиджанову («Открытая Россия») и американского журналиста Алека Луна (Alec Luhn, «The Guardian»).

Журналисты провели несколько часов в полицейском участке. Трех из них обвинили в «участии в несанкционированном митинге». Обвинения против американского журналиста удалось снять только после вмешательства Министерства иностранных дел страны.

Еще несколько человек — Сергея Сатановского («Новая Газета»), Надежду Зайцеву («Ведомости»), Романа Пименова(«Interpress») и независимого журналиста Артема Александрова — задержали в Санкт-Петербурге.

Сергей Расулов («Коммерсантъ»), Фаина Качабекова («Кавказская Политика») и Владимир Севриновский («Это Кавказ») были задержаны в столице республики Дагестан, Махачкале. Александр Никишин («Открытый Канал») — в Саратове. На следующий день его приговорили к административному аресту на четверо суток за «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Еще один инцидент произошел в Петрозаводске. Там неизвестный сотрудник полиции (на нем не было значка) избил и оскорбил Алексея Алексеева. Журналист снимал задержание одного из протестующих.

Напомним, ранее «Новая газета» сообщала также о задержании фотографа «РИА Воронеж» Романа Демьяненко. Его имя оказалось в списке правозащитников, написавших письмо прокурору Москвы о пытках в отношении задержанных участников акции. Как выяснила «Новая», Демьяненко уже отпустили из изолятора, суд оштрафовал его на 500 рублей.

В организации отметили, что в большинстве случаев сотрудники полиции не реагировали на пресс-карту журналистов.

«Неприемлемо, что так много журналистов было задержано, несмотря на то, что они отчетливо представились. Еще более тревожным является тот факт, что некоторые из них могут быть привлечены к ответственности и то, что один журналист был избит. Эти действия полиции нарушают как российское законодательство, так и международные договоры, к которым присоединилась Россия», — заявил глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии РБГ Иоханн Бир.

Кроме этого, он призвал власти России «уважать свободу прессы, наказать виновных и обеспечить, чтобы сотрудники полиции были впредь надлежащим образом проинформированы относительно прав журналистов».

В сообщении РБГ также отмечается, что несмотря «необычайный размах» этих протестных акций, они «были в значительной степени проигнорированы крупными общенациональными СМИ, и как это не странно, отсутствовали у крупных интернет-агрегаторов контента».

Согласно всемирному рейтингу свободы прессы, опубликованном РБГ, Россия занимает 148 место из 180.