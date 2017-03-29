«Репортеры без границ» резко осудили задержание журналистов на митинге против коррупции
Юлия РепринцеваКорреспонент
Международная организация «Репортеры без границ» (РБГ) призвала власти России прекратить все дела против журналистов, освещавших антикоррупционный митинг 26 марта, и привлечь сотрудников полиции к ответственности. Об этом говорится в пресс-релизе РБГ, поступившем в «Новую газету».
«Репортеры без границ (РБГ) осуждают вопиющее задержание десятков журналистов, освещавших в России антикоррупционную акцию 26 марта 2017 года», — говорится в сообщении.
В организации отметили, что «протестная мобилизация 26 марта была беспрецедентной с 2012 года». По данным РБГ, в этот день задержали около 1 800 человек, среди них — не менее 14 журналистов.
В Москве задержали Александра Плющева («Эхо Москвы»), Петра Верзилова («Mediazona»), Петра Пархоменко («Коммерсантъ-FM») , Тимофея Дзядко («РБК») , Софико Арфиджанову («Открытая Россия») и американского журналиста Алека Луна (Alec Luhn, «The Guardian»).
Журналисты провели несколько часов в полицейском участке. Трех из них обвинили в «участии в несанкционированном митинге». Обвинения против американского журналиста удалось снять только после вмешательства Министерства иностранных дел страны.
Еще несколько человек — Сергея Сатановского («Новая Газета»), Надежду Зайцеву («Ведомости»), Романа Пименова(«Interpress») и независимого журналиста Артема Александрова — задержали в Санкт-Петербурге.
Сергей Расулов («Коммерсантъ»), Фаина Качабекова («Кавказская Политика») и Владимир Севриновский («Это Кавказ») были задержаны в столице республики Дагестан, Махачкале. Александр Никишин («Открытый Канал») — в Саратове. На следующий день его приговорили к административному аресту на четверо суток за «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».
Еще один инцидент произошел в Петрозаводске. Там неизвестный сотрудник полиции (на нем не было значка) избил и оскорбил Алексея Алексеева. Журналист снимал задержание одного из протестующих.
Напомним, ранее «Новая газета» сообщала также о задержании фотографа «РИА Воронеж» Романа Демьяненко. Его имя оказалось в списке правозащитников, написавших письмо прокурору Москвы о пытках в отношении задержанных участников акции. Как выяснила «Новая», Демьяненко уже отпустили из изолятора, суд оштрафовал его на 500 рублей.
В организации отметили, что в большинстве случаев сотрудники полиции не реагировали на пресс-карту журналистов.
«Неприемлемо, что так много журналистов было задержано, несмотря на то, что они отчетливо представились. Еще более тревожным является тот факт, что некоторые из них могут быть привлечены к ответственности и то, что один журналист был избит. Эти действия полиции нарушают как российское законодательство, так и международные договоры, к которым присоединилась Россия», — заявил глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии РБГ Иоханн Бир.
Кроме этого, он призвал власти России «уважать свободу прессы, наказать виновных и обеспечить, чтобы сотрудники полиции были впредь надлежащим образом проинформированы относительно прав журналистов».
В сообщении РБГ также отмечается, что несмотря «необычайный размах» этих протестных акций, они «были в значительной степени проигнорированы крупными общенациональными СМИ, и как это не странно, отсутствовали у крупных интернет-агрегаторов контента».
Согласно всемирному рейтингу свободы прессы, опубликованном РБГ, Россия занимает 148 место из 180.