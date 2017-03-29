В Чувашии одного из свидетелей, задержанного на суде по делу о митинге 26 марта, оштрафовали на одну тысячу рублей по статье 19.3 КоАП за неповиновение сотрудникам полиции на митинге 26 марта. Об этом рассказал «Новой газете» координатор «Открытой России» по Чувашской республике Дмитрий Семенов.

Оштрафованным оказался Семен Кочкин. Напомним, сотрудники полиции задержали его без объяснения причин и увезли в отделение, когда он вместе с другими участниками заседания вышел на улицу во время перерыва. Это произошло около 12:00 по местному времени.

«Из отделения его привезли обратно в суд уже в качестве обвиняемого в шесть вечера. На заседании суда никого не пустили. Судебные приставы сослались на то, что рабочий день уже закончился. Все ходатайства защиты о переносе рассмотрения дела в связи с необходистью изучить материалы и вызове свидетелей, судья отклонил. В восемь часов суд вынес решение о штрафе», — рассказал Семенов.

Судебные заседания по другим задержанным — Роману Романову и Дмитрием Робсоном — состоятся 30 марта. Информацию по Константину Ишутову собеседник не смог предоставить. «По Ишутину непонятно. С ним пока не можем связаться», — сказал он.

Напомним, ранее в среду суд рассматривал дело активиста «Открытой России» Юрия Сидорова. Его обвиняли по ст. 19.3 КоАП (неповиновение сотрудникам полиции) за участие в митинге 26 марта. Он был признан виновным и оштрафован на одну тысячу рублей.

Во время суда были задержаны четверо из пяти свидетелей, которые явились для дачи показаний. Двоих из них задержали еще до того, как они успели выступить. Еще двоих задержали в коридоре сразу после того, как они дали показания и вышли из зала суда. Всех четверых отвезли в отдел полиции №1 по городу Чебоксары, в котором они провели в общей сложности около пяти часов.