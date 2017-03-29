Комиссия Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) подготовит доклад президенту России Владимиру Путину в связи с проведением митинга против коррупции в Москве 26 марта. Об этом сообщил руководитель комиссии Николай Сванидзе, передает ТАСС.

«Сегодня состоялось заседание комиссии, в котором приняла участие уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Решили, что будем проводить расследование событий 26 марта силами комиссии в расширенном составе, и конечным итогом должен стать доклад главе государства», — сказал Сванидзе.

Он добавил, что комиссия намерена запросить документы из мэрии Москвы, касающиеся отказа в согласовании шествия 26 марта, изучить материалы МВД в связи с задержанием граждан, участвовавших в несогласованной акции и заслушать членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания.

«Призывы к выходу на несогласованную акцию мы тоже изучим», — пообещал Сванидзе.

26 марта в Москве и других городах России прошли массовые митинги против коррупции. Всего во время акции протеста в столице, по данным ОВД-Инфо, были задержаны более тысячи человек.

Юлия Репринцева