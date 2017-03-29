Студентку столичного вуза Александру Расторгуеву, участвовавшую в митинге против коррупции 26 марта, через несколько дней после акции сняли с лекции, чтобы поговорить о дальнейшей судьбе девушки и ее родителей. Некто «Кирилл Владимирович» призвал студентку одуматься, в противном случае обещал, что следующий разговор будет происходить на другой территории и «под протокол». Об этом сама девушка рассказала «Новой газете».

По ее словам, 26 марта она, как и многие, была на митинге против коррупции в Москве. Спустя несколько дней, 29 марта, около часа дня слушала лекцию в Московском государственном психолого-педагогическом университете (МГППУ).

«Преподавательница сказала, что меня просят выйти. Я немного растерялась. Ничего с собой не взяла, ни телефона, ни бумаги с ручкой. Ждавший меня у кабинета проректор по внеучебной работе отвел меня в отдельную аудиторию, где находился мужчина средних лет в гражданском. Мужчина представился Кириллом Владимировичем. Он назвал свою фамилию, но так как разговор был долгим, я, к сожалению, ее забыла», — сказала Расторгуева.

По ее словам, собеседник «митинг 26-го числа не упоминал».

«Интересовался деятельностью общественно-политического движения “14%”, в котором я состою», — добавила студентка и пояснила: — Мы занимаемся в основном уличными акциями — например, читаем Конституцию и просто книги на улицах, выходим с одиночными пикетами».

«Мужчина говорил, что беспокоится о моем будущем, что я единственная студентка в движении, все остальные “состоявшиеся люди”. Правда, дальше называл всех участников движения “маргиналами” и “неудачниками”, — продолжила Расторгуева — Упоминал тот факт, что я сменила факультет, где обучаюсь, и что испытываю в связи с этим учебные трудности. Говорил о моих родителях — ”вам скоро необходимо будет содержать престарелых родителей, подумайте об этом”».

Кроме этого, собеседник говорил «про “выбор стороны”, про то, что “сдернут вас с баррикады, на которую вы залезли”. Звучали фразы про то, что “мы знаем больше, чем вы можете себе представить”. Наконец, про то, что дальше со мной будут разговаривать не на моей территории, а на служебной совсем другие люди и под протокол».

«В общем и целом — явно пытались отпугнуть от общественной активности», — заключила девушка.

Расторгуева отметила, что никаких проблем у нее с законом нет, «ни одного административного дела» не заведено.

Напомним, ранее в среду «Новая газета» сообщала о том, что родители и дети, которые участвовали в акции против коррупции 26 марта, пожаловались на давление со стороны сотрудников правоохранительных органов. В новости среди прочего приводилось сообщение из фейсбука Александры Расторгуевой, в котором она кратко рассказала об инциденте в вузе.