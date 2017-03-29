Счета «Комитета по предотвращению пыток арестовали» после включения в реестр «иностранных агентов». На расследованиях организации это не отразится, однако она может изменить правовую форму, отказаться от работы в виде НКО. Об этом Интерфаксу сообщил глава организации, член Совета при президенте России по правам человека Игорь Каляпин.

«Дальнейшая деятельность будет продолжаться в другой организационно-правовой форме. Нужно уходить из “прокрустова ложа” НКО, потому что работать в этом формате в России невозможно. Мы сейчас планируем стать общественной организацией без образования юридического лица, есть такая форма, предусмотренная нашим законодательством. Наверное, сохраним название „Комитет против пыток“, но будет не юридическое лицо, чтобы в принципе не было никаких счетов, балансов и имущества», — сказал он.

Счет организации был арестован Федеральной службой судебных приставов из-за неуплаты правозащитниками штрафа в размере 300 тысяч рублей, который был наложен за отказ регистрироваться в качестве «иностранного агента». На арестованном счету, по словам Каляпина, лежали три тысячи рублей.

Комитет по предотвращению пыток занимается мониторингом соблюдения прав человека в Чечне. Офис организации в Грозном, а также сам Каляпин подвергались нападениям. Глава республики Рамзан Кадыров неоднократно критиковал организацию и ее руководителя, обвиняя в поддержке террористов.

Юлия Репринцева