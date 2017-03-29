Сотрудники музея Исаакиевского собора обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. Они попросили не допустить передачу собора в ускоренном порядке к 16 апреля и приостановить действие закона о передаче религиозным организациям госимущества религиозного назначения. Обращение опубликовано на сайте музея.

По словам авторов, в случае передачи собора РПЦ в безвозмездное пользование расходы на реставрацию и сохранение памятника будет оплачивать городская администрация и, следовательно, налогоплательщики, так как город остается собственником музея.

В письме отмечается, что законом не определен механизм взаимодействия «безвозмездного пользователя» и «собственника», поэтому в сложившейся ситуации он трактуется по простой формуле: «пользуемся мы – платите вы».

Кроме этого, авторы обращают внимание главы государства на то, что ежегодно только на реставрацию живописи музей тратит от 80 до 100 млн рублей из собственного бюджета, при этом собор не получает государственных дотаций на протяжении последних 20 лет.

Также авторы открытого письма выражают обеспокоенность тем, что ускоренная передача собора РПЦ «создает угрозу состоянию уникального памятника архитектуры, являющегося объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на неназванного федерального чиновника о том, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко передал Исаакиевский собор РПЦ без согласования с президентом России Владимиром Путиным.

10 января этого года власти Санкт-Петербурга заявили о намерении передать РПЦ Исаакиевский собор, сохранив при этом его музейную функцию. Это решение вызвало недовольство у части горожан, и с тех пор в городе на Неве не прекращаются акции как сторонников, так и противников такого решения.

28 марта избирком Петербурга одобрил референдум по Исаакиевскому собору. Теперь решение о проведении референдума должно принять заксобрание города. На это у него по закону есть 20 дней.

Юлия Репринцева