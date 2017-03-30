Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил, что российские спецслужбы пытались организовать телефонный разговор с главой Польши Анджеем Дудой от имени президента Украины Петра Порошенко.

«Еще один признак российского следа в нападении на генеральное консульство Польши в Луцке. Российские спецслужбы попытались от имени Украины организовать вечером телефонный разговор с Анджеем Дудой», — написал он в фейсбуке.

По словам пресс-секретаря президента, «пранкеры» не знали, что разговор президентов уже состоялся, а канцелярии лидеров двух стран находятся в постоянной координации.

Российский пранкер Владимир Кузнецов, известный как Вован, назвал обвинения «очередным бредом воспаленного мозга Цеголко и компании». «Видимо, скоро ждать новости, что пранкеры через телефон обстреляли консульство Польши на Украине», — заявил Кузнецов.

В ночь на 29 марта неизвестные обстреляли польское консульство в Луцке из гранатомета. В результате инцидента никто не пострадал.