Старшая дочь президента США Дональда Трампа Иванка официально займет в Белом доме должность помощника главы государства, сообщает The New York Times со ссылкой на заявление Белого дома.

При этом Иванка Трамп не будет получать зарплату за работу на этой должности.

Дочь президента пообещала соблюдать все правила этики, которым должны следовать федеральные служащие.

Как отмечает издание, фактически Иванка Трамп давно занимает должность помощника президента. Она принимала участие во встречах с мировыми лидерами, в том числе с канцлером Ангелой Меркель, а в западном крыле Белого дома у нее есть свой офис.

Ранее Иванку Трамп критиковали за отсутствие официальной должности в Белом доме, указывая, что таким образом она освобождается от соблюдения некоторых правил.

Муж Иванки Джаред Кушнер уже занимает пост старшего советника Дональда Трампа.