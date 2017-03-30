Следственный комитет России возбудил уголовное дело по двум статьям по факту убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова на Украине, сообщает «Коммерсант».

Российские правоохранительные органы по поручению главы СКР Александра Бастрыкина возбудили дело по статье «Умышленное убийство»и «Незаконный оборот оружия». Дело ведет следователь Денис Жаренов, который также расследует дело о мошенничестве в особо крупном размере, фигурантом которого является Вороненков.

Как отмечает «Ъ», российское законодательство позволяет возбуждать уголовные дела в отношении иностранных граждан, если совершенное ими преступление направлено против интересов России либо российского гражданина. Следствие посчитало, что против интересов России направлена позиция Киева о «российском следе» в этом преступлении.

Источник издания, близкий к следствию, указывает, что на момент своей гибели Вороненков, получивший гражданство Украины, не был лишен российского гражданства.

Напомним, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили 23 марта в центре Киева. Его охранник ранил нападавшего. Позднее тот скончался в больнице. На Украине было возбуждено дело по статье «умышленное убийство».

Позднее стало известно, что в экс-депутата стрелял гражданин Украины Павел Паршев, который ранее служил в одном из добровольческих украинских батальонов.

В Киеве выдвинули версию, что Паршев был завербован российскими спецслужбами и проходил обучение в российской школе диверсантов. В Кремле подобные утверждения назвали «абсурдом».