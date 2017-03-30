Пиратские сайты с российскими фильмами могут начать блокировать по упрощенной процедуре без решения суда. С таким предложением выступило министерство культуры, пишет «Коммерсант».

Речь идет о законопроекте о блокировке «зеркал», который уже был принят Госдумой в первом чтении. Ко второму чтению в документ могут внести поправки, определяющие механизм блокировки.

Как объяснил собеседник издания, правообладатель, обнаруживший свой незаконно размещенный фильм в интернете, сможет написать заявление в Минкульт. Затем министерство подтвердит данные о правообладателе и в течение дня вынесет требование о блокировке страницы. Позже Роскомнадзор направляет операторам связи уведомление о блокировке страницы сайта с российским фильмом и просит поисковые сервисы не отображать ссылку на страницу с пиратскими материалами.

Если сайт не согласен с претензиями, он может оспорить их в десятидневный срок.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой рассказывал, что обсуждал с главой Минкульта Владимиром Мединским идею о о досудебной блокировке сайтов с пиратскими копиями фильмов, которые сняты при поддержке государства.

«Речь идёт о национальном фильме, то есть о фильме, произведённом на деньги с участием бюджета, Фонда кино и так далее, то есть это достаточно узкий сегмент», — объяснял Толстой.