Члены Совета Федерации Виктор Кресс и Александр Волков предложили ввести трудовое воспитание на всех уровнях общего образования в России, сообщает Интерфакс.

Соответсвующий законопроект уже внесен в Госдуму. Изменения планируется внести в закон «Об образовании в РФ», в котором сенаторы предлагают прописать понятие «трудового воспитания».

Под ним будут понимать «процесс организации и стимулирования трудовой деятельности обучающихся, который направлен на приобретение обучающимися навыков и формирование компетенции, добросовестного отношения к работе, развитие творческих способностей, инициативы, стремления к достижению более высоких результатов».

«Трудолюбие и способность к труду важно воспитывать с самого раннего детства», — отмечают парламентарии. Однако сейчас, по мнению сенаторов, отсутствие понятия трудового воспитания в законодательстве, мешает его внедрению в образовательный процесс.

При этом в законопроекте прописано, что привлечение учащихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей к труду, не предусмотренному программой обучения, запрещается.

Юлия Минеева