Путин подписал указ о призыве в армию 142 тысяч человек
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Президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан на военную службу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
За время весеннего призыва в Вооруженные силы России, как отмечается в документе, будут направлены 142 тысячи человек.
Год назад в ходе весеннего призыва в армию набрали 155 тысяч новобранцев. В октябре — декабре 2016 года в ряды российской армии призвали 152 тысячи граждан.
Накануне президент подписал указ об увеличении штатной численности военнослужащих Вооруженных сил России. Согласно документу, с 1 июля 2017 года в России будет 1,9 млн служащих.