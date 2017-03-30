Президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан на военную службу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

За время весеннего призыва в Вооруженные силы России, как отмечается в документе, будут направлены 142 тысячи человек.

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Год назад в ходе весеннего призыва в армию набрали 155 тысяч новобранцев. В октябре — декабре 2016 года в ряды российской армии призвали 152 тысячи граждан.

Накануне президент подписал указ об увеличении штатной численности военнослужащих Вооруженных сил России. Согласно документу, с 1 июля 2017 года в России будет 1,9 млн служащих.