В московском аэропорту Домодедово автомобиль пожарной охраны сбил девять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

«Автоцистерна, принадлежащая аэропорту, двигаясь задним ходом, сбила группу людей», — рассказал собеседник агентства.

В результате происшествия один человек погиб, остальные пострадавшие госпитализированы.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель автоцистерны нарушил правила дорожного движения. Источник РИА Новости в экстренных службах сообщил, у водителя пожарной машины за рулем случился гипертонический криз.

Причины происшествия устанавливаются.