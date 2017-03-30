В аэропорту Домодедово пожарная машина сбила девять человек
В московском аэропорту Домодедово автомобиль пожарной охраны сбил девять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов.
«Автоцистерна, принадлежащая аэропорту, двигаясь задним ходом, сбила группу людей», — рассказал собеседник агентства.
В результате происшествия один человек погиб, остальные пострадавшие госпитализированы.
По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель автоцистерны нарушил правила дорожного движения. Источник РИА Новости в экстренных службах сообщил, у водителя пожарной машины за рулем случился гипертонический криз.
Причины происшествия устанавливаются.