Курс доллара в начале торгов на Московской бирже 30 марта обновил минимум с июля 2015 года.

На 11:27 мск курс доллара составлял 56,25 рублей (подешевел на 36 копеек). Курс евро потерял 54 копейки и составляет 60, 38 рублей.

Это связано с ростом цен на нефть: в четверг котировки марки Brent поднялись до 52,56 долларов за баррель.

В конце января глава фонда «Центр стратегических разработок» Алексей Кудрин спрогнозировал снижение и дальнейшую стабилизацию курса рубля.

Такой прогноз Кудрин сделал в связи с заявлением Минфина о том, что с февраля ведомство начнет покупать и продавать иностранную валюту на внутреннем рынке с привлечением Центробанка. По мнению Кудрина, это приведет сначала к ослаблению курса рубля, а затем к его стабилизации.