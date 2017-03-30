Европейская народная партия, которая имеет наибольшее представительство в Европейском парламенте, приняла резолюцию по России. Документ под названием «Российская дезинформация подрывает западную демократию» был одобрен на общепартийном съезде.

«Государства-члены ЕС сталкиваются с беспрецендентной угрозой для своих демократических обществ. Российская пропаганда и компания по дезинформации, а также поддержка антиевропейских политических сил, подрывает трансатлиантическое сотрудничество и западные демократии в целом: в вопросах либеральных ценностей политической независимости и суверинитета», — говорится в тексте резолюции.

Отмечается, что для ведения информационной войны Россия использует всевозможные средства, среди которых дипломатия, разведка и кибератаки.

Несмотря на это, в документе подчеркивается необходимость поддерживать хорошие отношения со всем соседними странами, в том числе, с Россией. Между тем партия призвала ЕС разработать эффективную и детальную стратегию для немедленного противодействия российской информационной войне. Политики выразили глубокую озабоченность «крайне опасным характером российской пропаганды», отметив, что киберугроза со стороны России превосходит китайскую, так как может влиять на выборы в западных странах.

Среди мер, которые предложила предпринять партия, увеличение финансирование и расширение штата сотрудников East Stratcom Task Force. Одной из основных задач группы является противодействие внешней дезинформации. По мнению партийцев, это позволить и в дальнейшем способствовать продвижению ценностей ЕС в странах Восточного партнерства. Также было предложено создать русскоязычный телеканал в Европе, способный стать альтернативой Russia Today.

Кроме того, в документе говорится о необходимости создать подразделения для противодействия российской пропаганде и дезинформации во всех странах-членах ЕС.

Европейская народная партия представлена вовсе политических институтах ЕС. Она объединяет 79 христианско-демократических и консервативных партий из 41 страны . В 2017 году съезд ЕНД проходит на Мальте (с 1 января к Мальте перешло председательство в Совете Европейского союза). Членами партии являются Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Румынией Клаус Йоханнис, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и многие другие главы государств и правительств.