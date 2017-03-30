Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 50 тысяч евро компенсации за гибель Мурада Нагметова на митинге 2006 года в Дагестане. Суд постановил, что российские власти не установили все обстоятельства гибели Нагметова и не нашли его убийцу.

Мурада Нагметова убили в 2006 году во время несанкционированного митинга против коррупции властей Дагестана. Местные жители были недовольны тем, как прошли выборы депутатов районного собрания. Протестующие требовали отставки главы Докузпаринского района Керимхана Абасова.

Акция закончилась столкновениями с полицией. Мурад Нагметов скончался на месте, его убили из устройства, которое применялось для распространения слезоточивого газа. Согласно инструкции МВД, этими спецсредствами вообще нельзя стрелять по людям.

Еще два участники митинга позднее умерли в больнице.

Уголовное дело по факту гибели Нагметова возбудили в России в 2006 году, однако прекратили спустя год. После расследование еще несколько раз возобновлялось и останавливалось. В ЕСПЧ обратился отец погибшего Ярмет Нагметов.