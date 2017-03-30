Уволен глава Национального банка Татарстана Мидхат Шагиахметов, передает ТАСС.

«Мидхат Шагиахметов уволен с занимаемой им должности руководителя Отделения — Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального Банка РФ», — комментарий, которым ограничилась пресс-служба Нацбанка республики, не уточнив причин произошедшего.

Шагиахметов занимал должность с 2014 года.

Ранее в четверг информацию об отставке главы Нацбанка Татарстана сообщал Интерфакс со ссылкой на источники.

Как уточняет ТАСС, в декабре прошлого года в банковской системе республики произошел серьезный кризис. Центробанк ввел временную администрацию (в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов») в нескольких кредитных организациях. А в период с 3 марта регулятор отозвал лицензии у трех казанских банков — Татфондбанка, Интехбанка и Анкор банка. Эти банки занимали соответственно 42, 138 и 231 места в банковской системе России.

Ольга Просвирова