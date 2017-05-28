СМИ сообщили о намерении Трампа выйти из Парижского соглашения по климату
Президент США Дональд Трамп намерен выйти из Парижского соглашения по климату. Об этом он сообщил кругу доверенных лиц, передает Axios со ссылкой на три источника.
В числе тех, кому о своих планах сообщил американский президент, — глава Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт.
Издание приводит три возможных варианта выхода США из Парижского соглашения. Во-первых, президент может начать официальную процедуру выхода из соглашения. Однако в этом случае, согласно правилам, процедура завершится не раньше 2020 года. Во-вторых, Трамп может устроить слушания по поводу соглашения в Сенате. Как пишет Axios, слушания закончатся отзывом соглашения. Самым радикальным способом издание называет выход США из рамочной конвенции ООН по изменению климата, на которой основывается Парижского соглашения.
В своем твиттере Дональд Трамп написал, что примет решение по климату на следующей неделе.
I will make my final decision on the Paris Accord next week!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2017
В свою очередь министр обороны США Джеймс Мэттис отметил, что американский президент «широко открыт» для обсуждения этого вопроса, сообщает канал CBS.
Напомним, 3 сентября 2016 года США и Китай официально ратифицировали Парижское соглашение по климату, принятое в декабре 2015 года.
«Принимая его раньше, гораздо раньше, чем люди ожидали год назад, мы можем дать уверенность мировому сообществу, другим странам, которые работают над своими планами в области изменения климата, что они тоже может двигаться быстро и быть частью глобальных усилий», — отметила тогда старший советник Барака Обамы (на тот момент президента США — ред.) Брайан Диз.
Парижское соглашение обязывает страны сократить выбросы углекислот в атмосферу, начиная с 2020 года.