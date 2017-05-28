Президент США Дональд Трамп намерен выйти из Парижского соглашения по климату. Об этом он сообщил кругу доверенных лиц, передает Axios со ссылкой на три источника.

В числе тех, кому о своих планах сообщил американский президент, — глава Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт.

Издание приводит три возможных варианта выхода США из Парижского соглашения. Во-первых, президент может начать официальную процедуру выхода из соглашения. Однако в этом случае, согласно правилам, процедура завершится не раньше 2020 года. Во-вторых, Трамп может устроить слушания по поводу соглашения в Сенате. Как пишет Axios, слушания закончатся отзывом соглашения. Самым радикальным способом издание называет выход США из рамочной конвенции ООН по изменению климата, на которой основывается Парижского соглашения.

В своем твиттере Дональд Трамп написал, что примет решение по климату на следующей неделе.

I will make my final decision on the Paris Accord next week! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2017

В свою очередь министр обороны США Джеймс Мэттис отметил, что американский президент «широко открыт» для обсуждения этого вопроса, сообщает канал CBS.

Читайте также Европейские смотрины Трампа. Сделка между американским президентом и европейскими союзниками все же состоялась

Напомним, 3 сентября 2016 года США и Китай официально ратифицировали Парижское соглашение по климату, принятое в декабре 2015 года.

«Принимая его раньше, гораздо раньше, чем люди ожидали год назад, мы можем дать уверенность мировому сообществу, другим странам, которые работают над своими планами в области изменения климата, что они тоже может двигаться быстро и быть частью глобальных усилий», — отметила тогда старший советник Барака Обамы (на тот момент президента США — ред.) Брайан Диз.

Парижское соглашение обязывает страны сократить выбросы углекислот в атмосферу, начиная с 2020 года.