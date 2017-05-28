Российская государственная корпорация «Роскосмос» решила отказаться от ракеты для пилотируемых запусков «Ангара» до разработки сверхтяжелого носителя для полетов на Луну. Об этом сообщает ТАСС.

«Принято решение отказаться от создания пилотируемой версии ракеты "Ангара-А5П". Пилотируемые программы вернутся на космодром Восточный только с началом строительства стартового комплекса для сверхтяжелой ракеты после 2025 года», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что выводить на орбиту новый российский пилотируемый корабль «Федерация» будет ракета-носитель «Феникс».

Ранее о сокращении работ на космодроме Восточный сообщил источник агентства RNS в Министерстве обороны. По его словам, проект Федеральной целевой программы развития космодромов «сильно оптимизирован» по сравнению с первоначальным проектом.

В конце апреля гендиректор РКК «Энергия» Владимир Солнцев предложил заменить дорогую «Ангару» на более дешевую ракету «Феникс» своей разработки. Он утверждал, что «Феникс» получит экономические преимущества, в том числе, над американской Falcon 9.

«Ангара» — семейство российских ракет-носителей разных классов, от легкого до тяжелого, которое создавалось как замена для ракет «Протон-М» и «Рокот».