Северная Корея испытала новую управляемую систему противовоздушной обороны. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство ЦТАК.

На испытании присутствовал глава государства КимЧен Ын.

По словам северокорейского лидера, удалось «устранить ряд дефектов, обнаруженных во время проведенного в прошлом году теста аналогичной системы». Он распорядился развернуть такие системы, в том числе, и в лесных массивах страны.

Отмечается, что военные КНДР не раскрыли название новой системы ПВО.

Напомним, 13 мая Северная Корея произвела очередной запуск баллистической ракеты средней дальности. Как сообщал источник CNN, ракета упала в воду на расстоянии 96 километров от Владивостока. После инцидента системы ПВО России на Дальнем Востоке привели в состоянии повышенной готовности.