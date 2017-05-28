Российский ближне-среднемагистральный пассажирский самолет МС-21 совершил первый испытательный полет. Об этом в своем фейсбуке сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

«Летаем», — написал он, опубликовав фотографию самолета в воздухе.

Ранее видеозаписи первого полета выложили пользователи соцсетей.

Напомним, в 2014 году премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении государственных гарантий в размере 400 млн долларов на самолет МС-21.

Магистральный самолет XXI века (МС-21) является одним из приоритетов в Федеральной программе развития гражданской авиации в России.