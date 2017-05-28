На мачеху ребенка, задержанного в Москве за чтение фрагментов «Гамлета», составили протокол об административном нарушении по статье 19.3 КоАП (неповиновение распоряжению сотрудника полиции). Об этом сообщается на сайте управления МВД по Москве.

В полиции также уточнили, что извинения принесли не отцу ребенка Илье Скавронски, а ребенку — за «предоставленные неудобства».

Отмечается, что в отношении отца мальчика полиция составила протокол по административной статье о неисполнении родителем обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка (5.35 КоАП).

Ранее сообщалось, что Следственный комитет (СК) по Москве проверит обстоятельства, при которых 26 мая в центре Москвы полицейские задержали мальчика, читавшего стихи.

Напомним, в пятницу в районе Арбата полиция задержала мальчика, читавшего стихи. По словам отца, мальчика забрали за попрошайничество, не смотря на то, что его мачеха находилась в 20-25 метрах от него.