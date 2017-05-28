Младший брат 22-летнего Салмана Абеди, предполагаемого исполнителя теракта на стадионе в Манчестере, планировал нападение на конвой спецпредставителя ООН в Ливии. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.

По словам собеседников издания, Хашим Абеди состоял в ячейке боевиков, которая собиралась напасть на представителя ООН в Ливии Мартина Коблера в Триполи в начале 2017 года. За деятельностью группы следили спецслужбы.

Ранее в среду Хашима Абеди арестовали по подозрению в связях с террористической организацией.

Напомним, вечером 22 мая на стадионе Manchester Arena произошел взрыв. Бомба взорвалась после окончания шоу американской певицы Арианы Гранде. В результате взрыва погибли 22 человека, почти 60 человек получили ранения.

По подозрению в подготовке теракта задержаны 13 человек, исполнителем атаки правоохранительные органы считают Салмана Абеди. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».