Правоохранительные органы потребовали снять баннер «Собянинскую „реновацию“ — под снос!» со сцены митинга против сноса пятиэтажек. Об этом в твиттере сообщил муниципальный депутат Конькова Сергей Соколов.

Главный редактор «Ежедневного журнала» Александр Рыклин на личной странице в фейсбуке написал, что слово «собянинскую» пришлось обрезать с баннера, так как, по словам сотрудника Нацгвардии, это подобная растяжка может «оскорбить мэра».

Как сообщает корреспондент «Новой газеты» с места событий, полиция не разрешала начинать шествие по улице Вавилова с лозунгами об отставке мэра, но колонна все равно пошла. Сам митинг начался в 15:00.

Читайте также Хрущевки пошли на поправки. На фоне протестов мэрия корректирует проект реновации

Накануне акция противников реновации прошла на Суворовской площади в Москве. По данным столичного МВД, в ней приняли участие около тысячи человек.При этом, по оценкам организаторов, на митинг пришло от 2 до 3,5 тысяч человек.

Напомним, первый митинг против сноса пятиэтажек прошел 14 мая. Он собрал на проспекте Сахарова более 20 тысяч человек.