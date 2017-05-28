Полиция насчитала около трех тысяч человек на митинге против сноса пятиэтажек
Около трех тысяч человек принимают участие в митинге против реновации на проспекте Вавилова в Москве. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на столичное управление МВД.
При этом, по данным активистов «белого счетчика», к 15:00 (мск) на территорию шествия вошли по меньшей мере 4,7 тысяч человек.
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Как сообщалось ранее, перед началом акции правоохранительные органы потребовали снять баннер «Собянинскую „реновацию“ — под снос!» со сцены митинга. Накануне акция противников реновации прошла на Суворовской площади в Москве. По данным столичного МВД, в ней приняли участие около тысячи человек.При этом, по оценкам организаторов, на митинг пришло от 2 до 3,5 тысяч человек.
Напомним, первый митинг против сноса пятиэтажек прошел 14 мая. Он собрал на проспекте Сахарова более 20 тысяч человек.