Новая газета

На фестивале красок в Челябинске школьники напали на машину полицейских

Общество

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На фестивале красок в Челябинске  школьники напали на полицейские машины. Видеозапись с места события опубликована в социальных сетях.

На видео видно, как подростки с криками «Ауе», нецензурно выражаясь, кидают в автомобиль полиции краской и пинают его.

Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе областного УМВД, полиция начала проверку в связи с инцидентом.

«Массового беспорядка на фестивале допущено не было, однако отдельные факты нарушения общественного порядка на празднике — да, были, и по ним проводится проверка», — сказали агентству в пресс-службе.

Теги:
полиция, челябинск

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