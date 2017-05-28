На сайте Change.org появилась петиция с требованием уволить сотрудников полиции, которые задержали десятилетнего мальчика, читавшего отрывки из «Гамлета» в Москве.

На данный момент петицию подписали более 17 тысяч человек.

На сайте указано, что петиция будет доставлена начальнику ГУ МВД по Москве Олегу Баранову.

Ранее стало известно, что на мачеху задержанного ребенка составили протокол о неповиновение распоряжению сотрудника полиции (19.3 КоАП), а в отношении отца — протокол по административной статье о неисполнении родителем обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка (5.35 КоАП).

Напомним, в пятницу в районе Арбата полиция задержала мальчика, читавшего стихи. По словам отца, мальчика забрали за попрошайничество, не смотря на то, что его мачеха находилась в 20-25 метрах от него.