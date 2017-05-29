Северная Корея вновь запустила баллистическую ракету. Испытание было проведено рано утром 29 мая на восточном побережье КНДР, сообщает Reuters.

По данным военных Южной Кореи, ракета типа Scud пролетела около 450 километров и упала в районе исключительной морской экономической зоны Японии. Пуск стал девятым с начала 2017 года, отмечает агентство «Ренхап».

Япония заявила протест в связи с запуском ракеты КНДР, отметив, что он является прямым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН.

В срочном порядке был созван Совет национальной безопасности Японии. В нем приняли участие премьер-министр Синдзо Абэ, главы внешнеполитического и оборонного ведомств.

О случившемся немедленно проинформировали и президента Южной Кореи Мун Дже Ин, который также созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности.

Тихоокеанское командование США подтвердило запуск Северной Кореей баллистической ракеты малой дальности, пишет Reuters со ссылкой на данные ведомства.