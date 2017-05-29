Строители космодрома «Восточный» начали забастовку из-за невыплаты зарплаты. Как рассказал «Новой газете» один из рабочих СУ-701 (субподрядчик «Дальспецстрой») Юрий, они не получали деньги с января 2017 года.

«Зарплату не платят с января, а командировочные в СУ-701 — с апреля 2016 года. Сначала обещали заплатить в феврале, потом откладывали на следующий день. А в апреле сказали: не хотите, не работайте. Распишитесь в пустых ведомостях, потому что надо бумаги отправить. Никто не расписывается, конечно», — рассказал Юрий.

Фото предоставили строители космодрома

Некоторым рабочим, по словам собеседника, не продлили договора, однако основная часть сотрудников СУ-701 уволилась.

«Сейчас мало людей работает. Начальники сразу поувольнялись, в других конторах работают, а мы сидим и ждем. Деваться некуда: семьи голодные, у кого-то кредиты», — добавил Юрий.

Руководство компании пообещало выплатить зарплату до 31 мая. Юрий предположил, что такое обещание было сделано, «скорее всего, потому, что у нас сейчас находится какое-то начальство, 30 мая они улетят, а потом опять будут обещания».

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На прошлой неделе сотрудники написали 140 жалоб на невыплату зарплаты. Вместе с тем, руководство компании сообщило, что сотрудникам запрещено устраивать забастовки, объяснив, это тем, что космодром — стратегический объект, добавил собеседник.

По словам Юрия, зарплату рабочие не могут получить даже после решений суда.

«Мы должны переходить под [контроль] Минобороны, потому что ”Спецстрой” ликвидируют. Поэтому обращались в военную прокуратуру, местные прокуроры тоже разводят руками», — продолжил он.

Сотрудники СУ-701 работают на всех объектах космодрома «Восточный», они также строят город Циолковский. Только часть организаций, которые работают на космодроме, получают деньги, заключил Юрий.

Фото предоставили строители космодрома

Напомним, строительство космодрома Восточный началось в 2011 году. Оно сопровождалось жалобами рабочих на отсутствие зарплаты и уголовными делами в отношении субподрядчиков предприятия, которое вело стройку.

В конце прошлого года Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК) пригрозила оставить некоторые объекты строительства космодрома «Восточный» без электричества из-за долгов генерального подрядчика «Дальспецстроя». На данный момент долги генподрядчика за электроэнергию составляют 17 млн рублей. Как отметили в ДЭК, еще в середине декабря руководству «Дальспецстрой» сообщили о предстоящем отключении электроэнергии, однако погашение долга не последовало.