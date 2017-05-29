Строители «Восточного» начали забастовку из-за невыплаты зарплаты
Александра КопачеваКорреспондент
Строители космодрома «Восточный» начали забастовку из-за невыплаты зарплаты. Как рассказал «Новой газете» один из рабочих СУ-701 (субподрядчик «Дальспецстрой») Юрий, они не получали деньги с января 2017 года.
«Зарплату не платят с января, а командировочные в СУ-701 — с апреля 2016 года. Сначала обещали заплатить в феврале, потом откладывали на следующий день. А в апреле сказали: не хотите, не работайте. Распишитесь в пустых ведомостях, потому что надо бумаги отправить. Никто не расписывается, конечно», — рассказал Юрий.
Некоторым рабочим, по словам собеседника, не продлили договора, однако основная часть сотрудников СУ-701 уволилась.
«Сейчас мало людей работает. Начальники сразу поувольнялись, в других конторах работают, а мы сидим и ждем. Деваться некуда: семьи голодные, у кого-то кредиты», — добавил Юрий.
Руководство компании пообещало выплатить зарплату до 31 мая. Юрий предположил, что такое обещание было сделано, «скорее всего, потому, что у нас сейчас находится какое-то начальство, 30 мая они улетят, а потом опять будут обещания».
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Заплаты на зарплате
На прошлой неделе сотрудники написали 140 жалоб на невыплату зарплаты. Вместе с тем, руководство компании сообщило, что сотрудникам запрещено устраивать забастовки, объяснив, это тем, что космодром — стратегический объект, добавил собеседник.
По словам Юрия, зарплату рабочие не могут получить даже после решений суда.
«Мы должны переходить под [контроль] Минобороны, потому что ”Спецстрой” ликвидируют. Поэтому обращались в военную прокуратуру, местные прокуроры тоже разводят руками», — продолжил он.
Сотрудники СУ-701 работают на всех объектах космодрома «Восточный», они также строят город Циолковский. Только часть организаций, которые работают на космодроме, получают деньги, заключил Юрий.
Напомним, строительство космодрома Восточный началось в 2011 году. Оно сопровождалось жалобами рабочих на отсутствие зарплаты и уголовными делами в отношении субподрядчиков предприятия, которое вело стройку.
В конце прошлого года Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК) пригрозила оставить некоторые объекты строительства космодрома «Восточный» без электричества из-за долгов генерального подрядчика «Дальспецстроя». На данный момент долги генподрядчика за электроэнергию составляют 17 млн рублей. Как отметили в ДЭК, еще в середине декабря руководству «Дальспецстрой» сообщили о предстоящем отключении электроэнергии, однако погашение долга не последовало.