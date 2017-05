Российский участник основной конкурсной программы 70-го Каннского фестиваля Андрей Звягинцев был удостоен приза жюри за картину «Нелюбовь», передает ТАСС.

Картина две недели назад открывала программу фестиваля и сразу была встречена овацией, получив в дальнейшем самые положительные отклики зрителей и кинокритиков. Работу Звягинцева назвали одним из фаворитов фестиваля.

Для Андрея Звягинцева это третья награда Каннского фестиваля. В 2011 году он был удостоен главного приза в категории «Особый взгляд» за фильм «Елена», а в 2014-м получил премию за лучший сценарий за картину «Левиафан», участвовавшую в основном конкурсе смотра.

В основную программу нынешнего фестиваля вошел еще один фильм на русском языке — кинолента «Кроткая» украинского режиссера Сергея Лозницы. Однако она получила противоречивые отклики и наградами фестиваля отмечена не была.

Фильм «Теснота», снятый 26-летним Кантемиром Балаговым, учеником Александра Сокурова, получила премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI. Картина была показана в программе «Особый взгляд», втором по значимости конкурсе Каннского фестиваля.

Главную награду престижного фестиваля — «Золотую пальмовую ветвь» — получил шведский режиссер Рубен Эстлунд, представлявший фильм «Квадрат» (The Square)

Гран-при Каннского фестиваля получил французский режиссер Робен Кампийо за фильм «120 ударов в минуту» (120 battements par minute).

Сразу две награды получил фильм «Тебя никогда здесь не было» (You Were Never Really Here), закрывавший основную программу Каннского фестиваля. Исполнитель главной роли Хоакин Феникс был назван лучшим актером фестиваля. А британская кинематографистка Линн Рэмси получила награду за лучший сценарий.

Эта же награда — за лучший сценарий — досталась и греку Йоргосу Лантимосу. Он представлял фильм «Убийство священного оленя» (The Killing of a Sacred Deer). Исполняющая одну из главных ролей актриса Николь Кидман была отмечена особым призом фестиваля.

Приз за лучшую женскую роль получила немецкая актриса Дайан Крюгер, сыгравшая главную героиню в фильме Фатиха Акина «На пределе» (Aus dem nichts).

Юбилейный Каннский кинофестиваль проходил в этом году с 17 по 28 мая. Всего в основную конкурсную программу было включено 19 фильмов. В этом году жюри фестиваля возглавлял испанский режиссер Педро Альмодовар.