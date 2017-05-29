На территории Сибири в понедельник, 29 мая, произошли две крупные энергоаварии, сообщает Интерфакс со сслыкой на Минэнерго России.

Первая авария произошла в 2:37 ночи по московскому времени. На подстанции «Означенное» резко снизилась нагрузка. В результате два крупных алюминиевых завода «Русала» — Саяногорский и Хакасский — оказались частично обесточены. Кроме того, снизила нагрузку Саяно-Шушенская ГЭС.

К 04:58 последствия аварии были устранены и Саяно-Шушенская ГЭС возобновила свою работу по графику. В Минэнерго причиной аварии назвали ошибку рабочих подстанции.

Однако в 07:10 по московскому времени на Саяногорском алюминиевом заводе «Русала» снова произошел сброс нагрузки. Как заявили в Минэнерго, причины аварии выясняются, ведутся аварийно-восстановительные работы.

Саяногорский и Хакасский алюминиевые заводы корпорации «Русал» а общей сложности производят порядка 800 тыс. тонн алюминия и его сплавов в год. Саяногорский завод является крупнейшим подобным предприятием в России.