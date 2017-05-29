Сторонники политика Алексея Навального подали заявки на проведение акции против коррупции 12 июня, сообщил в своем блоге оппозиционер.

В Москве организаторы акции планируют провести шествие от площади Тверской заставы до дома 2 на улице Охотный ряд. В конечной точке шествия состоится митинг. Акцию планируют провести с 14:00 до 17:00 по московскому времени. Заявленное число участников — до 15 тысяч человек.

Цель мероприятия является «выступление в поддержку требований расследовать факты коррупции высших должностных лиц России»,— говорится в документе.

Заявителем акции в Москве является сам Навальный. Заявки также поданы в мэрии Томска, Воронежа, Самары, Чебоксар, Калуги.

По словам Навального, в некоторых городах его сторонники с ночи дожидались открытия администраций своих городов, чтобы подать заявку первыми. При этом в отдельных случаях они не смогли подать заявку.

«При открытии помещений мэрии обнаруживаются “молодогвардейцы Единой России”, которые подали заявки буквально на все площади в городе. В Барнауле жулик-губернатор, известный своей упоротостью, подослал натуральных бандитов с угрозами к подававшим заявку (бандиты были посланы). В Новосибирске все резко ушли на совещание», — рассказал политик.

К этому моменту об участии в акции 12 июня заявили инициативные группы в 212 городах страны, добавил политик.

Напоним, 26 марта в ряде российских городов прошли аналогичные акции протеста против коррупции, инициированные политиком Алексеем Навальным.

Это произошло после выхода фильма-расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) об имуществе, которым якобы пользуется премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Во многих городах акции споровождались задержаниями, в Москве задержали более тысячи человек.