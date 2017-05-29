Сразу два бывших генерала внутренних войск МВД России обвиняются в получении взяток в крупном размере, сообщает «Коммерсантъ». Один из них — бывший заместитель командующего войсками Северо-Кавказского регионального командования ВВ МВД России и комендант Чечни генерал-лейтенант Леонид Кривонос.

Также обвиняемыми по делу проходят бывший заместитель начальника штаба Северо-Кавказского регионального командования ВВ МВД России генерал-майор Андрей Головацкий и штабной капитан Вадим Зуев.

Расследование уголовного дела, которого велось с 2015 года, завершило военное следственное управление Следстенного комитета по Южному военному округу.

По версии следствия, Головацкий при посредничестве Кривоноса, уже вышедшего к тому моменту в отставку, и Зуева получал взятки от военнослужащих, желающих продлить контракты сверх возрастного предела или перейти на другое место службы. Деньги обвиняемым перечисляли на банковские карточки. Общую сумму полученных взяток следствие оценило в 1,5 млн руб.

По данным «Ъ», изначально свою вину признал только капитан Зуев, однако позже он перестал сотрудничать со следствием. При этом он ранее уже был посредником в получении взяток и привлекался к уголовной ответственности за два преступления.

В настоящее время все фигуранты дела свою вину отрицают. Адвокат Кривоноса Евгений Беркович заявил, что его подзащитный считает дело сфабрикованным, а уголовное преследование — «местью со стороны сотрудников ФСБ по ВВ МВД России за отказ дать им взятки».

«Коммерсантъ» отмечает, что все три фигуранта расследования имеют госнаграды и являются участниками боевых действий. Генерал Кривонос был контужен во время покушения на президента Чечни Ахмата Кадырова, а капитана Зуева перевели на штабную работу после ранения, в результате которого он остался без пальца руки.

Леонид Кривонос занимал пост коменданта Чечни с 2007 по 2010 годы. До этого был исполняющим обязанности военного коменданта республики. В 2010 году он покинул военную службу.

Андрей Головацкий был заместителем начальника штаба Северо-Кавказского регионального командования ВВ МВД России с 2011 году по 2015 годы. В декабре 2015 года президент своим указом освободил его от должности и отправил в отставку.