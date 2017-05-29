В Ставропольском крае эвакуировали людей из семи населенных пунктов в Советском и Буденновском районах, сообщается на официальном сайте губернатора региона. Людей эвакуировали из сел Отказное, Зеленокумское, Нины, Стародубское, Архангельское, Орловка и Покойное.

Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

Срочная эвакуация понадобилась из-за паводка, в результате которого приток воды из реки Кума в Отказненском водохранилище оказался превышен.

«Мы совершили облёт, проанализировали ситуацию с поступлением воды в Отказненское водохранилище. Приток воды не падает. Динамика говорит о том, что к полудню 29 мая уровень воды в водохранилище достигнет максимальных отметок. Это приводит к риску его разгерметизации», — сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

Эвакуация началась в 6 утра 29 мая, ожидается, что к полудню она уже завершится. Жителей села Отказное разместили в пункте временного размещения в селе Горькая Балка, а также у родственников. Всего «для размещения эвакуируемых развёрнуто более 100 пунктов временного размещения в 15 муниципальных образованиях Ставропольского края».

В эвакуации задействованы около пяти тысяч сотрудников МЧС, МВД, военнослужащих Вооруженных Сил и Росгвардии, волонтёров, в том числе, прибывших из других регионов, и около 400 автобусов.