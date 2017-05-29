Центробанк отозвал лицензии у московского «Айви банка» и петрозаводского «РИТЦ банка», сообщили в пресс-службе регулятора.

По данным портала «Банки.ру», 3,82% акций «Айви банка» напрямую и 6,19% — через ООО «3ДНьюс» — контролирует бывший основной бенефициар банка, а ныне — советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко.

Акционерами банка выступают замгендиректора по общественно-политическому вещанию «Первого канала» Олег Вольнов и экс-советник Игоря Сечина Роман Троценко.

В пресс-службе ЦБ пояснили, что неоднократно применяли в отношении обеих организаций меры надзорного реагирования, однако руководители банков не предприняли усилий, чтобы наладить работу.

Деятельность «Айви банка» была ориентирована на кредитование заемщиков, которые связаны с конечными бенефициарами кредитной организации. В результате деятельность банка создала реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков, отметили в Банке России.

Отзыв лицензии у «РИТЦ банка» в ЦБ пояснили тем, что организация практически потерял возможность выполнять свои обязательства перед кредиторами, а ее руководители и собственники занимались выводов средств, из-за чего банк полностью утратил капитал.

В оба банка назначены временные администрации. Из двух кредитных организаций лишь «Айви банк» является участником системы страхования вкладов, он занимал в банковской системе России 432-е место. «РИТЦ Банк» был на 555-й строчке рейтинга.

Кроме того, Центробанк аннулировал лицензию московской кредитной организации «ИР-Кредит», которая занимала 560-е место в банковской системе страны. Причиной стало заявление самой компании о прекращении деятельности.