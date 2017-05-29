Управление Следственного комитета начало доследственную проверку в Челябинске после того, как школьники закидали полицейский автомобиль красками, сообщатся на сайте регионального ведомства.

Как говорится в сообщении СК, подростки совершили противоправные действия в отношении сотрудников полиции, которые обеспечивали общественный порядок.

По словам мэра Челябинска Евгения Тефтелева, городские власти также изучат целесообразность проведения фестиваля.

«Фестиваль красок» в Челябинске прошел в минувшие выходные около одного из городских торговых центров. После мероприятия в сети появилось видео, на котором видно, как школьники с криками «АУЕ», нецензурно выражаясь, пинают полицейский автомобиль и кидают в него краской.

Региональный МВД также начал проверку в связи с инцидентом.

«Массового беспорядка на фестивале допущено не было, однако отдельные факты нарушения общественного порядка на празднике — да, были, и по ним проводится проверка», — сказали в пресс-службе УМВД.

Незадолго до мероприятия миссионерский отдел Челябинской епархии Русской православной церкви также направил в прокуратуру просьбу проверить «Фестиваль красок», так как он может угрожать «Концепции национальной безопасности России».

По мнению представителей миссионерского отдела, фестиваль посвящен памяти индийской демоницы Холики, сожженной на костре. И данное мероприятие, можно рассматривать как «змеиное проникновение демонических практик в душу» народа с целью разложения и деформации, уверены в РПЦ.

Максим Прошкин