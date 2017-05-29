Президент России Владимир Путин одобрил закон об обязательном административном надзоре за лицами, которые отбыли тюремный срок по обвинению в терроризме и экстремизме, и вышли на свободу. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Под наблюдение также попадут граждане, совершившие преступления, связанные с посягательством на жизнь сотрудника полиции, государственного или общественного деятеля, судьи или дознавателей. Поправки также касаются тех, кто отбывал наказание за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступных действий, а также за совершение других тяжких и особо тяжких преступлений.

Такие лица обязаны будут отмечаться в полиции от одного до четырех раз в месяц. Кроме того, им запрещается выезжать за пределы установленной судом территории.

По мнению депутатов, такие поправки необходимы для профилактики рецидивов. При этом, как отмечает «Коммерсант», большая часть осужденных за экстремизм — это пользователи соцсетей.

Закон о надзоре за осужденными за терроризм был принят Госдумой 17 мая и одобрен Советом федерации 24 мая.