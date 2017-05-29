Канцлер Германии Ангела Меркель впервые после саммита НАТО в Брюсселе и встречи «Большой семерки» в итальянском Таормина высказала свою оценку нынешнему состоянию отношений между США и Европой.

На совместном неформальном мероприятии Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза в Баварии Меркель, не называя прямо имя американского президента Дональда Трампа, заявила: «Времена, в которые мы полностью полагались на других, остались в прошлом. Это я почувствовала в последние дни».

Очевидно, что при этом немецкий политик имела в виду поведение Трампа в ходе брюссельских встреч, когда он фактически потребовал от европейских союзников увеличить военные расходы. Также большое разочарование Меркель вызвали провальные итоги G-7 – кроме борьбы с терроризмом по другим основным темам (защита климата, свободная торговля и нелегальная миграция) прогресса на переговорах с президентом США достичь не удалось.

В этой связи канцлер наметила главную задачу на ближайшее время. «Мы, европейцы, — подчеркнула Меркель, — действительно должны взять свою судьбу в собственные руки». Это, однако, по ее мнению, не должно ставить под сомнение «дружеские, добрососедские отношения с США, Великобританией, Россией и другими странами». Но следует знать, что Европа сама обязана бороться за свое будущее.

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Более категорично оценил ситуацию кандидат в канцлеры Германии от социал-демократов Мартин Шульц. В интервью немецкому телевидению он заявил: «На саммите НАТО и встрече «семерки» следовало бы занять более четкую позицию по отношению к президенту США, который стремиться унижать партнеров в духе авторитарного правителя. Усиление сотрудничества европейских государств на всех уровнях может быть достойным ответом Дональду Трампу».