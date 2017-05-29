Фигурант «дела 26 марта» Станислав Зимовец, которого обвиняют в нападении на полицейского на митинге против коррупции, заявил в суде, что не признает вины, сообщает «Медиазона».

По версии следствия, на митинге 26 марта Зимовец бросил кирпич в спину бойца Нацгвардии. При этом сам подсудимый настаивает, что попал силовику по ягодицам, да и то случайно. Сам боец Нацгвардии, как отмечает издание, в суд не явился. Дело рассматривает Тверской районный суд Москвы.

Сначала рассматривался вопрос о продлении меры пресечения, и Зимовец заявил, что в начале следствия ему не дали позвонить, не кормили, не давали спать, фактически применяли пытки, поэтому он согласился на «особый порядок», который ему к тому же не разъяснили.

После того, как судья Ермакова приняла решение о продлении содрежания под стражей для Зимовца сразу на полгода - до ноября, и началось рассмотрение дела по существу, Зимовец заявил, что отказывается от «особого порядка» и не признает вину в полном объеме.

Ранее адвокат Зимовца Светлана Сидоркина сообщала, что ее подзащитного убеждали дать признательные показания. Кроме того, как рассказывала Сидоркина, адвокат по назначению настаивала, чтобы Зимовец согласился на рассмотрение дела в особом порядке и признал вину.

Зимовца обвиняют в применении насилия к представителю власти. По версии следствия, Зимовец, «находясь вблизи Пушкинской площади, бросил кирпич в спину сотрудника Росгвардии, после этого скрылся в толпе, переоделся с целью конспирации, спрятал куртку в рюкзак, достал травматический пистолет и вернулся к месту событий, продолжая провоцировать присутствующих на незаконные действия».

Ранее приговоры по делу 26 марта были вынесены актеру Юрию Кулию и столяру Александру Шпакову. Они оба признали вину и согласились на особый порядок рассмотрения дела. Кулия Тверской суд Москвы приговорил к 8 месяцам колонии-поселения. Шпаков получил полтора года колонии общего режима.