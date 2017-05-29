Руководство четырех нефтяных компаний и «Ростеха» написало письмо президенту страны Владимиру Путину с просьбой ограничить перечень информации, который могут запрашивать миноритарии. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Обращение подписали представители «Лукойла», «Транснефти», «Сургутнефтегаза» и «Татнефти».

По их мнению, необходимо обеспечить «справедливый баланс доступности достаточной для акционеров информации и гарантий информационной безопасности российских корпораций».

Предполагается, что правом получать любую информацию будут обладать те, кто владеет более 25% пакетом акций.

Тот, кто владеет меньшим количеством, должен будет указывать цель запроса. Кроме того, сможет запросить информацию только о создании компании, уставе, положениям о филиале и представительстве, годовом отчете и спискам аффилированных лиц.

Компании может получить право отказать в выдаче информации, если в течение трех лет повторно приходит один и тот же запрос, цель запроса неразумна или запрашиваемая информация относится к периоду, когда запрашивающий не был акционером.

Согласно документу, который имеется в распоряжении «Ведомостей», владельцы более 1% акций получат право на информацию о крупных сделках и отчетах об оценке имущества, с которым были проведены сделки.

По информации газеты, Путин уже поручил проработать данное предложение.

Ранее с аналогичными предложениям ограничить права миноритариев на доступ к информации выступала «Роснефть», тогда в поддержку ограничений высказались в Центробанке.

Напомним, при подготовке расследований журналисты и оппозиционные политики пользуются правом миноритариев на доступ к информации.

Максим Прошкин