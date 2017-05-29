Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски в офисах «Яндекса» в Киеве и Одессе. Об этом сообщает RNS.

«В наших офисах в Киеве и Одессе сейчас находятся представители Службы безопасности Украины. Информацией о причинах сегодняшних действий СБУ мы пока не располагаем. К нашим офисам уже выехали адвокаты. В рамках правовых процедур мы готовы предоставить органам необходимую информацию», — рассказали агентству в пресс-службе компании.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская подтвердила Эспрессо TV, что ведомство проводит обыски в киевском и одесском офисах «Яндекса». По ее словам обыск проводится на основании статьи 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена). Как уточняет издание, виновным по этой статье грозит лишение свободы сроком на 12-15 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что из-за блокировки сервисов «Яндекса» на Украине, компания потеряет почти 6,9 миллиардов рублей или 10% от всей выручки за 2016 год.

При этом в «Яндексе», комментируя последствия украинских санкций, заявили, что блокировка сервисов компании в стране не повлияют на ее бизнес.

16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении новых санкций против России. Согласно документу, на Украине должны заблокировать доступ ко всем сервисам «Яндекса». Под санкции также попали сервисы Mail.ru и социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».