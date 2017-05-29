Члена «Свидетелей Иеговы» из Дании арестовали в Орле
Советский районы суд Орла заключил под стражу гражданина Дании Денниса Кристенсена, который является членом экстремисткой организации «Свидетели Иеговы». Об этом сообщает газета «Ведомости».
По информации на сайте суда, Кристенсена обвиняют в организации деятельности экстремисткой организации (ч. 1 ст. 282.2 УК). Гражданина Дании отправили в СИЗО на два месяца.
Задержание Кристенсена произошло 25 мая, когда сотрудники управлений МВД и ФСБ проводили обыски в месте, где собирались члены организации для совместного чтения Библии. Кроме того, обыски прошли и у других членов организации.
Отметим, что гражданин Дании — первый задержанный после признания «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запрета ее на территории России.
Напомним, 20 апреля Верховный суд России признал религиозную организацию «Управленческий центр Свидетелей Иеговы» экстремистской и запретил ее деятельность.
23 марта Минюст признал религиозную организацию экстремистской по итогам проверки с 8 по 27 февраля 2017 года. Тогда выяснилось, что деятельность «Свидетелей Иеговы» нарушает «ряд уставных целей и задач», а также противоречит закону «О противодействии экстремистской деятельности».
По информации представителей «Свидетелей Иеговы», запрет затрагивает около 175 тысяч человек.
Максим Прошкин