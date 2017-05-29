Советский районы суд Орла заключил под стражу гражданина Дании Денниса Кристенсена, который является членом экстремисткой организации «Свидетели Иеговы». Об этом сообщает газета «Ведомости».

По информации на сайте суда, Кристенсена обвиняют в организации деятельности экстремисткой организации (ч. 1 ст. 282.2 УК). Гражданина Дании отправили в СИЗО на два месяца.

Задержание Кристенсена произошло 25 мая, когда сотрудники управлений МВД и ФСБ проводили обыски в месте, где собирались члены организации для совместного чтения Библии. Кроме того, обыски прошли и у других членов организации.

Отметим, что гражданин Дании — первый задержанный после признания «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запрета ее на территории России.

Напомним, 20 апреля Верховный суд России признал религиозную организацию «Управленческий центр Свидетелей Иеговы» экстремистской и запретил ее деятельность.

23 марта Минюст признал религиозную организацию экстремистской по итогам проверки с 8 по 27 февраля 2017 года. Тогда выяснилось, что деятельность «Свидетелей Иеговы» нарушает «ряд уставных целей и задач», а также противоречит закону «О противодействии экстремистской деятельности».

По информации представителей «Свидетелей Иеговы», запрет затрагивает около 175 тысяч человек.

Максим Прошкин