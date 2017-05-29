Российский миллиардер Алишер Усманов пообещал дарить смартфоны авторам лучших видео и мемов о его видеообращении к оппозиционному политику Алексею Навальному. Об этом бизнесмен написал на своей странице «ВКонтакте».

По словам Усиманова, он очень рад, что «вызвал своими видео появление стикеров, карикатур, пародий, видео роликов и мемов». Миллиардер добавил, что «очень польщен» вниманием к его видео и отметил, что искренне заинтересован в «развитии свободного общения и творчества в сети».

«Примеры творчества по теме моих видеообращений и в их развитие я с удовольствием буду размещать на своей странице в социальной сети „ВКонтакте“ и раз в неделю буду премировать автора наиболее удачного, на мой субъективный вкус, творения таким же устройством, на которое снял свое первое видео — iPhone 7 Plus и футболкой с мемом и моим автографом», —заявил миллиардер.

Напомним, первое видеообращение Усманова к Навальному появилось в сети в середине мая. Бизнесмен записал его накануне суда по иску о диффамации, который он подал в Люблинский районный суд Москвы после того, как ФБК опубликовал расследование, посвященное премьер-министру.

В ролике миллиардер потребовал, чтобы Навальный извинился перед ним, но политик в своем видеоблоге отказался сделать это, снова назвал Усманова «жуликом» и вызвал его на совместные дебаты.

Миллиардер, в свою очередь, от дебатов отказался и вместо этого записал новое видеообращение к Алексею Навальному.

Рассмотрение дела по существу назначено на 30 мая.