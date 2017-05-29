В Кемерово сотрудники ФСБ пришли с обысками в квартиру координатора «Открытой России» Дмитрия Улитина. Обыск связан с размещением видео в соцсетях с призывом принять участие в акции «Надоел» 29 апреля. Об этом сообщается на сайте общественного движения.

Обыск в квартире активиста «Открытой России» в Кемерово Дмитрия Улитина. Фото: Артур Борисович Сташ / «ВКонтакте»

По данным «Открытой России», у Улитина изъяли компьютерную технику. В беседе с РБК активист сообщил, что обыск санкционировал Центральный районный суд Кемерово. По словам активиста, сотрудники спецслужбы изъяли у него «три ноутбука, все гаджеты жены и детей, с сим-картами, а также старые лазерные диски». Он добавил, что сотрудники ФСБ пригласили его на допрос.

Активист «Открытой России» в Кемерово Дмитрий Улитин. Фото: Артур Борисович Сташ / «ВКонтакте»

Как рассказал в беседе с «Новой газетой» юрист Артур Сташ, представляющий интересы Дмитрия Улитина, «люди в масках» ворвались в квартиру Улитина, когда его младшая дочь открыла дверь. Он добавил, что разрешение на проведение обыска по ходатайству заместителя начальника УФСБ по Кемеровской области полковника Догадова В.А. выдал Центральный районный суд Кемерово.

В постановлении суда, которое Сташ опубликовал у себя «ВКонтакте» говорится, что Дмитрий Улитин разместил на своей странице «ВКонтакте» материалы экстремистского содержания. В его действиях, по мнению суда, усматриваются признаки преступления по части 2. статьи 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Статья предполагает до пяти лет лишения свободы.

«Согласно заключению специалиста в указанном материале имеются высказывания побудительного характера, оформленные в виде призыва к осуществлению деструктивных действий в отношении действующей власти РФ. Также в материале присутствуют лингвистические и психологические признаки возбуждения розни (вражды и ненависти) в отношении действующей власти РФ, ее конкретных представителей (Путина В.В) и сотрудников полиции», — говорится в постановлении суда.

Ранее с обысками пришли в компанию регионального руководителя «Открытой России» Ильи Новикова «Райдэн» в Казани.

Напомним, 29 апреля «Открытая Россия» провела акцию «Надоел», участники которой написали официальные заявления на имя президента России Владимира Путина с просьбой не выдвигаться на выборах президента в 2018 году. Акция прошла во многих городах России.

За несколько дней до акции «Надоел», в московский офис «Открытой России» пришли с обысками сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД (центра «Э»), которых сопровождают бойцы спецназа.

Глава «Открытой России» Александр Соловьев в беседе с «Новой газетой» тогда заявил, что видит причину обысков в попытке испугать членов общественного движения.