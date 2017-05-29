Предвыборный штаб оппозиционного политика Алексея Навального начал свою работу в Москве. Об этом «Новой газете» рассказал сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николай Ляскин.

«Мы просто открыли двери и начали работать», — сказал Ляскин.

Предвыборный штаб открылся в 11 утра на Садовнической набережной 69. По словам сотрудника ФБК, в штабе работают 15 человек, а в само здание организации пришли уже около 100 человек.

Ранее сообщалось, что штаб президентской кампании Навального решили выселить из офиса, и им пришлось искать новое помещение.

Отметим, что, в нескольких городах собственники помещений также расторгли договор аренды. Речь идет о Волгограде, Вологде, Владивостоке и Краснодаре.

Напомним, что во Владивостоке местные власти также пытались препятствовать открытию штаба оппозиционного политика.

«По пути из аэропорта в штаб нас пять раз останавливали сотрудники ГИБДД. Главную дорогу из аэропорта в город перекрыли, пришлось добираться окольными путями. Когда доехали до здания, то оказалось, что замки в помещении, которое мы арендовали, не открываются, их сменили», — сообщал сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов.

Он также рассказал, что в аренде помещений во Владивостоке отказывали девять раз, а сотрудники местного ФСБ накануне открытия во Владивостоке пытались дезинформировать сторонников политика. Они разослали им смс, где было неверно указано место проведения встречи.

Выборы президента России намечены на март 2018 года. О своем решении баллотироваться в президенты России уже заявили оппозиционер Алексей Навальный, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а также лидер «Яблока» Григорий Явлинский.