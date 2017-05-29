В Москве открылся предвыборный штаб Навального
Максим ПрошкинКорреспондент-стажер
Предвыборный штаб оппозиционного политика Алексея Навального начал свою работу в Москве. Об этом «Новой газете» рассказал сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николай Ляскин.
«Мы просто открыли двери и начали работать», — сказал Ляскин.
Ð¡ÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ Ð¾ÑÐºÑÑÑÐ¸Ðµ ÐÐ¾ÑÐºÐ¾Ð²ÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ ÑÑÐ°Ð±Ð°. ÐÐ´ÑÐ¼ Ð²ÑÐµÑ Ñ 11 ÑÑÑÐ° Ð´Ð¾ Ð¿Ð¾Ð·Ð´Ð½ÐµÐ³Ð¾ Ð²ÐµÑÐµÑÐ° ( ÑÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ) . Ð¡Ð°Ð´Ð¾Ð²Ð½Ð¸ÑÐµÑÐºÐ°Ñ Ð½Ð°Ð±ÐµÑÐµÐ¶Ð½Ð°Ñ 69. pic.twitter.com/ocZso129Vy— ÐÐ¸ÐºÐ¾Ð»Ð°Ð¹ ÐÑÑÐºÐ¸Ð½ (@nlyaskin) May 29, 2017
Предвыборный штаб открылся в 11 утра на Садовнической набережной 69. По словам сотрудника ФБК, в штабе работают 15 человек, а в само здание организации пришли уже около 100 человек.
Ранее сообщалось, что штаб президентской кампании Навального решили выселить из офиса, и им пришлось искать новое помещение.
Отметим, что, в нескольких городах собственники помещений также расторгли договор аренды. Речь идет о Волгограде, Вологде, Владивостоке и Краснодаре.
Напомним, что во Владивостоке местные власти также пытались препятствовать открытию штаба оппозиционного политика.
«По пути из аэропорта в штаб нас пять раз останавливали сотрудники ГИБДД. Главную дорогу из аэропорта в город перекрыли, пришлось добираться окольными путями. Когда доехали до здания, то оказалось, что замки в помещении, которое мы арендовали, не открываются, их сменили», — сообщал сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов.
Он также рассказал, что в аренде помещений во Владивостоке отказывали девять раз, а сотрудники местного ФСБ накануне открытия во Владивостоке пытались дезинформировать сторонников политика. Они разослали им смс, где было неверно указано место проведения встречи.
Выборы президента России намечены на март 2018 года. О своем решении баллотироваться в президенты России уже заявили оппозиционер Алексей Навальный, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а также лидер «Яблока» Григорий Явлинский.