Незадолго до убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова его водителя похитили на границе с Белоруссией. Об этом вдова экс-депутата Мария Максакова сообщила в интервью телеканалу ZIK.

«На блок-посту Гомеля останавливают водителя и туда вызываются якобы пограничники. А на самом деле приезжает два автобуса с ФСБ-шниками, нашего водителя крадут», — утверждает Максакова.

По ее словам, водителя увезли в Брянскую область, где он находился 12 часов без «сна и еды». Максакова также готова предоставить информацию о похитителях президенту Белоруссии для расследования.

Напомним, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили 23 марта в центре Киева. Его охранник ранил нападавшего. Позднее тот скончался в больнице. На Украине было возбуждено дело по статье «умышленное убийство».

Позже стало известно, что в экс-депутата стрелял гражданин Украины Павел Паршев, который ранее служил в одном из добровольческих украинских батальонов.

В Киеве выдвинули версию, что Паршев был завербован российскими спецслужбами и проходил обучение в российской школе диверсантов. В Кремле подобные утверждения назвали «абсурдом».

В свою очередь, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос не исключил, что Киев предоставит российским следователям информации по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы.

Максим Прошкин