Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова заявила, что у органов опеки отсутствуют претензии к семье мальчика, которого полиция задержала на Арбате. Об этом сообщает Интерфакс.

По словам уполномоченного, единственный вопрос, который может возникнуть, может касаться «организации досуга ребенка».

«Я уверена, что именно конструктивное приложение детского таланта сейчас самый лучший и оптимальный для ребёнка выход», — отметила Кузнецова.

Ранее заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по ЦАО принес извинения отцу ребенка Илье Скавронскому.

В свою очередь, на сайте Change.org появилась петиция с требованием уволить сотрудников полиции, которые задержали десятилетнего мальчика,

Напомним, в пятницу в районе Арбата полиция задержала мальчика, читавшего стихи. По словам отца, мальчика забрали за попрошайничество, не смотря на то, что его мачеха находилась в 20-25 метрах от него.

Максим Прошкин